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بالفيديو || شركات الاتصالات تكشف أسباب استدعاء بعض العملاء لفروعها

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بالفيديو || شركات الاتصالات تكشف أسباب استدعاء بعض العملاء لفروعها بالفيديو || شركات الاتصالات تكشف أسباب استدعاء بعض العملاء لفروعها

قالت نهى سعد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بشركة فودافون، إنه ورد إليهم تعليمات من جهاز تنظيم الاتصالات، للتأكد من بيانات العملاء كتابيا من خلال استدعاء العملاء إلى الفروع.
 
وأضافت سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن الشركة حاولت قدر المستطاع للتسهيل على العملاء، مشيرة إلى أن الأمر يتم بسهولة ويسر.
 
وأوضحت رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، أن نسبة النجاح في تحديث البيانات وصلت إلى 65% خلال أسبوع واحد فقط من طلب تحديث البيانات من العملاء.
 
من جانبها قالت هالة عبد الودود، مدير العلاقات العامة بشركة «أورانج» إنه تم تحديث بيانات نصف مليون عميل تعاونوا مع الشركة، مشيرة إلى أن هناك مهلة لتحديث البيانات، ومن لم يستجب يتم وقف الشريحة الخاصة به.
 
وتابعت أن هناك عددا من العملاء لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم، لأنهم شخصيات عامة وحساسة، وكذلك لم يتم وقف الشريحة الخاصة بهم لنفس السبب.

 

 

المصدر:صدي البلد

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