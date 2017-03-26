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والد «فتاة الأقصر»: «ضنايا ومش هأذيها.. ومحدش يسألني عن مكانها»

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والد «فتاة الأقصر»: «ضنايا ومش هأذيها.. ومحدش يسألني عن مكانها» والد «فتاة الأقصر»: «ضنايا ومش هأذيها.. ومحدش يسألني عن مكانها»

التحرير

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قال جرجس خليل، والد أميرة صاحبة فتنة الأقصر، مساء أمس السبت، إن نجلته في مكان آمن، وتُكمل دراستها، مستكملًا: "دي بنت أنا ومش من حق حد يسألني عن مكانها ولا عن أي شيء يخصها، أنا بعلمها وبصرف عليها من دم قلبي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم": "بنتي على قيد الحياة، دي ضنايا ومش هأذيها، وعندنا الدين يقول لا تقتل، وبنتي متوفقة علميًا وأدبيًا وأخلاقيًا، وهتكون دكتورة بإذن الله".

وأوضح أنه لم يقم بأي اتصال مع الأهالي لإبداء موقفه، لافتًا إلى أن هناك شاب كان يهددها من أجل الزواج منها، ما دفعه للهروب بها لمكان آمن، متابعًا: "بسبب خوفي عليها أخدتها بعيد عن البلد".

وردًا على شائعات دخولها في الإسلام وقتلها؛ قال: "إيه الدليل على الكلام ده؟"، لافتًا إلى أنه يتلقى تهديدات من أهالي القرية، مازالت مستمرة.

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التحرير

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