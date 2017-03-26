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أهالي «الحمادين» يشيعون جثمان الشهيد محمود صلاح بـ«البدلة العسكرية»

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أهالي «الحمادين» يشيعون جثمان الشهيد محمود صلاح بـ«البدلة العسكرية» أهالي «الحمادين» يشيعون جثمان الشهيد محمود صلاح بـ«البدلة العسكرية»

التحرير

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كتبت- ريهام الوجيه

شيع أهالي الحمادين التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان الشهيد المجند «محمود صلاح محمود خليل»، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية.

كانت عائلة خليل الكائنة بقرية الحمادين، قد تلقت في وقت سابق اتصالات من مكتب الحاكم العسكري لشمال سيناء يفيد باستشهاد نجلهم المجند بالقوات المسلحة إثر استهداف عناصر تكفيرية مدرعة تابعة للجيش بعبوة ناسفة وسط  سيناء.

وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم ، ببذلته العسكرية، في جنازة عسكرية مهيبة بحضور عدد من قيادات الأمن والجيش والقيادات التنفيذية بمركز الحسينية وأهالي المركز.  

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر 21 عامًا، وكان مقيمًا في عزبة الخلايلة التابعة لقرية الحمادين، ووالده صاحب محل بقالة. 

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