أسعار العملات اليوم الأحد 26 مارس 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٩.٠٣٥٧
|٥٩.٣٨٢٧
|03/26 12:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٥٤
|٤٧.٩٨٤١
|03/26 12:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٣٢
|٤٦.٩٨٥٨
|03/26 12:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٦
|٤.٩٦٨١
|03/26 12:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٦
|٤.٩٢٥٥
|03/26 12:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٧
|٤.٨٢٤
|03/26 12:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٤٠٩٤
|٢٥.٥١٦١
|03/26 12:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٤٤٢٤
|٢٢.٥٩٩٢
|03/26 12:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦٠٩٢
|٢.٦٢٦١
|03/26 12:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.١٢٣
|٢.١٣٧٩
|03/26 12:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٤٤٥
|٢.٠٥٦٧
|03/26 12:00 ص
|يورو
|١٩.٤٠٧٦
|١٩.٥٣٤٦
|03/26 12:00 ص
|فرنك سويسري
|١٨.١٣٠٥
|١٨.٢٤٩٧
|03/26 12:00 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/26 12:00 ص
|ين ياباني
|١٦.١٣٣٤
|١٦.٢٧٣٢
|03/26 12:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٧٧٣٦
|١٣.٨٩٢
|03/26 12:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٩٦٣
|١٣.٥٨٥٩
|03/26 12:00 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads