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أسعار العملات اليوم الأحد 26 مارس 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأحد 26 مارس 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأحد 26 مارس 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.٠٣٥٧ ٥٩.٣٨٢٧ 03/26 12:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٥٤ ٤٧.٩٨٤١ 03/26 12:00 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٣٢ ٤٦.٩٨٥٨ 03/26 12:00 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٦ ٤.٩٦٨١ 03/26 12:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٥ 03/26 12:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 03/26 12:00 ص
دينار أردني ٢٥.٤٠٩٤ ٢٥.٥١٦١ 03/26 12:00 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤٤٢٤ ٢٢.٥٩٩٢ 03/26 12:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦٠٩٢ ٢.٦٢٦١ 03/26 12:00 ص
كرون نرويجي ٢.١٢٣ ٢.١٣٧٩ 03/26 12:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٤٤٥ ٢.٠٥٦٧ 03/26 12:00 ص
يورو ١٩.٤٠٧٦ ١٩.٥٣٤٦ 03/26 12:00 ص
فرنك سويسري ١٨.١٣٠٥ ١٨.٢٤٩٧ 03/26 12:00 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/26 12:00 ص
ين ياباني ١٦.١٣٣٤ ١٦.٢٧٣٢ 03/26 12:00 ص
دولار استرالي ١٣.٧٧٣٦ ١٣.٨٩٢ 03/26 12:00 ص
دولار كندي ١٣.٤٩٦٣ ١٣.٥٨٥٩ 03/26 12:00 ص

 

المصدر:مصر365

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