سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26/3/2017 بالأسواق

سمر العشري

ارتفعت بعض أسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.

سعر الحديد اليوم الأحد :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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