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انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 26-3-2017 في مصر

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انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 26-3-2017 في مصر انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 26-3-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأحد  :

السعر العالمي : 1,244.90 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 715
عيار 22 656
عيار 21 626
عيار 18 537
عيار 14 417
عيار 12 358
الاونصة 22,250
الجنيه الذهب 5,008
الكيلو 715,429

 

المصدر:مصر365

 

 

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