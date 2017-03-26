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الغيطي: الإخوان والسلفيون وأقباط المهجر يريدون تشويه سمعة مصر

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الغيطي: الإخوان والسلفيون وأقباط المهجر يريدون تشويه سمعة مصر الغيطي: الإخوان والسلفيون وأقباط المهجر يريدون تشويه سمعة مصر

التحرير

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هاجم الإعلامى محمد الغيطي، الجماعة السلفية، مشيرًا إلى أنهم يعتبرون هم الورثة الشرعيين للإخوان، وفي نفس الوقت يتم تمويلهم من الجماعة، موضحًا أن السلفيين هم السبب الرئيسي في الفتنة الواقعة بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن المتشددين يرتكبون جرائمهم بدعوى حماية الدين الإسلامي.

وأضاف الغيطي، خلال تقديمه برنامج «صح النوم»، عبر فضائية «LTC»: «لماذا لم يتعامل الأمن والمحافظ بعنف مع هذه العصابة المسماة بالجماعة السفلية التي حاصرت قرية بالكامل؟»، مشيرًا إلى أن الإخوان والسلفيين وأقباط المهجر يريدون تشويه سمعة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح للولايات المتحدة الأمريكية.

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التحرير

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