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معتز عبد الفتاح:«الشعب المصري كله عباقرة ما عدا المسئولين»

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معتز عبد الفتاح:«الشعب المصري كله عباقرة ما عدا المسئولين» معتز عبد الفتاح:«الشعب المصري كله عباقرة ما عدا المسئولين»

التحرير

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أبدى الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، انزعاجه الشديد من قرار برفع سعر تذكرة المترو، موضحًا أن الحكومة تلجأ للحلول السهلة عند مواجهة أي مشكلة دون البحث عن طرق أخرى من أجل راحة المواطنين.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أنه «كان من الممكن أن تلجأ الهيئة إلى عمل إعلانات على جسم المترو أو تأجير راديو داخل المحطة، أو عمل إعلان على تذكرة المترو».

وتابع: «أنا بقيت أحسّ إن الشعب المصري كله عباقرة ما عدا المسئولين، ولو واحد من العباقرة دول بقى مسئول بيبقى مش مسئول، مش عارف ليه؟»، مستكملًا: «الناس لو قررت إنها متركبش المترو، هنتعب تعب رهيب».

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التحرير

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