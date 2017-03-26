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شاهد.. اللقطات الأولى لحادث انهيار 3 عقارات في بولاق أبو العلا

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شاهد.. اللقطات الأولى لحادث انهيار 3 عقارات في بولاق أبو العلا شاهد.. اللقطات الأولى لحادث انهيار 3 عقارات في بولاق أبو العلا

التحرير

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انهارت ثلالثة عقارات سكنية بشارع بولاق أبو العلا الجديد، منذ قليل، وانتقل رجال الإنقاذ والحماية المدنية إلى المكان؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى للحادث، وأكد مراسل القناة إصابة 5 أشخاص في انهيار 3 عقارات ببولاق أبو العلا.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، بانهيار عقارات سكنية في بولاق أبو العلا، وكلف اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بتحرك قوات الدفاع المدني لموقع الحادث للوقوف على ظروفه.

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التحرير

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