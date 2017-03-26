أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالمستندات.. شنطة التموين خالية من الأرز

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قامت وزارة والتجارة الداخلية بإرسال فاكس إلى مدراء العموم بجميع المحافظات من القاهرة إلى أسوان، للتنبيه على فروع الجملة بتعبئة (زجاجة زيت كهرمانة + كيس سكر) فقط داخل شنطة بلاستيك وتوزيعها على البقالين التموينين لصرفها في الحصة التموينية لشهر إبريل 2017 "بواقع شنطة للفرد".

 

72884c07b9.jpg

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي لوزير التموين أعلن خلاله عن حق الفرد في صرف ثلاث سلع وهي الأرز والزيت والسكر، ودفع الفارق نقدي.

 

3875a9443c.jpg

وفيما يخص الأرز أكد الوزير أن الأرز الهندى ليس إجباري، وأن من لا يرغب في شراءه يمكنه استبداله بسبعة منتجات أخرى غير مدعمة، لافتًا إلى أن هيئة السلع طرحت ثلاث مناقصات، ولم يتقدم أحد مما دفعها لاستيراد الأرز الهندي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء