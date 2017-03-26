بالمستندات.. شنطة التموين خالية من الأرز

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال فاكس إلى مدراء العموم بجميع المحافظات من القاهرة إلى أسوان، للتنبيه على فروع الجملة بتعبئة (زجاجة زيت كهرمانة + كيس سكر) فقط داخل شنطة بلاستيك وتوزيعها على البقالين التموينين لصرفها في الحصة التموينية لشهر إبريل 2017 "بواقع شنطة للفرد".

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي لوزير التموين أعلن خلاله عن حق الفرد في صرف ثلاث سلع وهي الأرز والزيت والسكر، ودفع الفارق نقدي.

وفيما يخص الأرز أكد الوزير أن الأرز الهندى ليس إجباري، وأن من لا يرغب في شراءه يمكنه استبداله بسبعة منتجات أخرى غير مدعمة، لافتًا إلى أن هيئة السلع طرحت ثلاث مناقصات، ولم يتقدم أحد مما دفعها لاستيراد الأرز الهندي.