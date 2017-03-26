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فيديو.. أديب للسيسي: «أم الشهيد مينفعش تقف في طابور»

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فيديو.. أديب للسيسي: «أم الشهيد مينفعش تقف في طابور» فيديو.. أديب للسيسي: «أم الشهيد مينفعش تقف في طابور»

التحرير

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طالب الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبد الفتاح ، بإنشاء كيان لرعاية أسر الشهداء، وتقديم الدعم الكافي لهم، "أم الشهيد متقفش في طابور يا ريس".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "الجهات المسؤلة عن هذه الأسر تقود بدوها في رعاية وتقديم معونات أسر الشهداء، ابن الشهيد يجب أن يشعر بالفخر، ويشعر أن والده بطل، فهذا هو النموذج الذى نريد تقديمه للمجتمع، فلا يمكن أن تقطع أسرة الشهيد تذكرة مثل باقي المواطنين".

وتابع:"إحنا كحكومة وكمجتمع مدني ماذا قدمنا لأسر الشهداء؟، يجب على البرلمان تقديم قانون خاص بأسر الشهداء، مشددا على أن هذا القانون سيكون الأسرع فى تاريخ ولن يقف أمامه أحد، فالجميع يعرف أن هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم وتلقوا القنابل والألغام والرصاص بدلا عن جميع المصريين".

 

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التحرير

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