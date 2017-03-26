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والد فتاة الأقصر: أميرة مسيحية وتلقت تهديدات بخطفها

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والد فتاة الأقصر: أميرة مسيحية وتلقت تهديدات بخطفها والد فتاة الأقصر: أميرة مسيحية وتلقت تهديدات بخطفها

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الأقصر

كتبت – سحر عزام :

نفى جرجس خليل، والد أميرة فتاة الأقصر إشهار ابنته للإسلام، مؤكدا إن أميرة على قيد الحياة وتتواجد في الكنيسة الآن بعد تلقيها عددا من التهديدات من أحد الشباب بالقرية.
وقال خليل -في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "lTC" مساء أمس السبت- إن ابنته متفوقة علميا وأدبيا وأخلاقيا وتم تكريمها لتفوقها الدراسي حيث تدرس في الصف الثالث الثانوي، لافتًا لحصول الشاب الذي يهددها على رقم هاتف أميرة من أصدقائها واتصاله بها لتهديدها.
وأكد والد أميرة إن الشاب هدد ابنته بخطفها في حال سافرت إلى القاهرة، مطالبا بتوفير الحماية له ولأبنته بعد تعرضهما لتهديدات.

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