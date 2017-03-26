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مدير أمن القاهرة يصل موقع انهيار 3 عقارات في بولاق أبو العلا

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مدير أمن القاهرة يصل موقع انهيار 3 عقارات في بولاق أبو العلا مدير أمن القاهرة يصل موقع انهيار 3 عقارات في بولاق أبو العلا

مصراوي Masrawy

مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال

كتب - محمد الصاوي وصابر المحلاوي:

انتقل اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، إلى موقع انهيار 3 عقارات بمنطقة بولاق أبو العلا؛ لمتابعة أعمال رفع الأنقاض وإنقاذ قاطنيها.

ويواصل رجال الحماية المدنية أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، حيث تم الاستعانة بمعدات من الأجهزة التنفيذية.

وأوضح مصدر أمني، أن البداية كانت مع انهيار عقار مكون من 3 طوابق، تسبب في انهيار منزلين مجاورين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة.

بدوره، قال اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إن الإنقاذ البري يواصلون أعمال البحث عن المفقودين عقب فرض كردون أمني.

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مصراوي Masrawy

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