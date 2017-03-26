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اللقطات الأولى لحادث انهيار 3عقارات في بولاق أبو العلا

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مصراوي Masrawy

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كتب - محمد الصاوي وفتحي عمر وصابر المحلاوي:

رصدت عدسة "مصراوي" اللقطات الأولى لآثار انهيار 3 عقارات شارع درب المسايرة بمنطقة بولاق أبو العلا، فجر الأحد.

بدوره، قال اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إن الحادث أسفر عن وقوع 7 مصابين حتى الآن.

وأضاف "الشلقاني"، في تصريحات لمصراوي، أن الحادث تسبب في تصدع منزل مجاور للعقارات المنهارة، لافتا بأنه تم إخلاء المنزل حرصا على حياة قاطنيه.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها لإنقاذ شخص من تحت الأنقاض، مشددا على فرض كردون أمني بالتزامن مع الاستعانة بمعدات الحي لرفع الأنقاض.

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