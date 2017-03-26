اللقطات الأولى لحادث انهيار 3عقارات في بولاق أبو العلا
17499917_10212456066181191_2088576317_o
17521660_10212456054780906_891356906_o
17522242_1309579239135075_1149705517_o
17547548_10212456066221192_2089747555_o
17547638_10212456053940885_1486114981_o
17547697_10212456054220892_1080835857_o
17548744_10212456068781256_368474718_o
17549083_1309579422468390_1871161324_o
كتب - محمد الصاوي وفتحي عمر وصابر المحلاوي:
رصدت عدسة "مصراوي" اللقطات الأولى لآثار انهيار 3 عقارات شارع درب المسايرة بمنطقة بولاق أبو العلا، فجر الأحد.
بدوره، قال اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إن الحادث أسفر عن وقوع 7 مصابين حتى الآن.
وأضاف "الشلقاني"، في تصريحات لمصراوي، أن الحادث تسبب في تصدع منزل مجاور للعقارات المنهارة، لافتا بأنه تم إخلاء المنزل حرصا على حياة قاطنيه.
وأوضح مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها لإنقاذ شخص من تحت الأنقاض، مشددا على فرض كردون أمني بالتزامن مع الاستعانة بمعدات الحي لرفع الأنقاض.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا