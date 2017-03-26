مصدر: 5 مصابين إثر انهيار 3 عقارات بمنطقة أبو العلا

أرشيفية لانهيار أحد العقارات
كتب - محمد الصاوي وصابر المحلاوي:
أكد مصدر أمني بالحماية المدنية، انهيار 3 عقارات بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وأوضح المصدر، أن البداية كانت مع انهيار عقار مكون من 3 طوابق، تسبب في انهيار منزلين مجاورين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة.
بدوره، قال اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إن الإنقاذ البري يواصلون أعمال البحث عن المفقودين عقب فرض كردون أمني.
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