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مصدر: 5 مصابين إثر انهيار 3 عقارات بمنطقة أبو العلا

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مصدر: 5 مصابين إثر انهيار 3 عقارات بمنطقة أبو العلا مصدر: 5 مصابين إثر انهيار 3 عقارات بمنطقة أبو العلا

مصراوي Masrawy

أرشيفية لانهيار أحد العقارات

كتب - محمد الصاوي وصابر المحلاوي:

أكد مصدر أمني بالحماية المدنية، انهيار 3 عقارات بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأوضح المصدر، أن البداية كانت مع انهيار عقار مكون من 3 طوابق، تسبب في انهيار منزلين مجاورين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة.

بدوره، قال اللواء مجدي الشلقاني، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، إن الإنقاذ البري يواصلون أعمال البحث عن المفقودين عقب فرض كردون أمني.

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مصراوي Masrawy

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