البرتغال تهزم المجر بثلاثية في تصفيات أوروبا لكأس العالم

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فاز منتخب البرتغال على المجر، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

سجل الهدف الأول لمنتخب البرتغال أندريه سيلفا في الدقيقة 32، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

واختتم رونالدو أهداف اللقاء محرزا الهدف الثالث للبرتغال والثاني له في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد البرتغال لـ 12 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الثانية، والتي تضم سويسرا ولاتفيا وأندروا وجزر فاروه، بينما يتجمد رصيد منتخب المجر عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثامنة، تعادل منتخب بلجيكا مع نظيره اليونان بهدف لكل منهما، في نفس ذات الجولة «الخامسة».

سجل هدف اليونان كوستاس ميتروغلوو في الدقيقة 46 واحرز هدف التعادل للمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 89.

ويتقاسم المنتخبين نقاط المباراة ليصبح رصيد منتخب بلجيكا لـ 12 نقطة في المركز الأول بينما يقبع المنتخب اليوناني في المركز الثالث برصيد 10 نقاط من المجموعة الثامنة.