بالصور.. السيطرة على حريق بحقل زراعي في قها



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق محدود نشب في أحد الحقول المخزن بها قش الأرز، جوار مصنع قها للأغذيه في مدينة قها.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق في أحد الحقول المخزن بها قش الأرز، جوار مصنع قها للأغذية بمدينة قها.

انتقل طه رشدي، رئيس مدينة قها، وسيارات الدفاع المدني إلى موقع الحريق، الذي تمت السيطرة عليه، دون أن تُسجل إصابات.​