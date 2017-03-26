حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – عبد العظيم قنديل:

مظاهرات في لندن احجاجا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقادة أوروبيون يشددون في اجتماعهم على وحدة الصف في الذكرى الستين لتأسيسي الاتحاد الأوروبي، تصاعد الأزمة بين تركيا ودول أوروبية آخلرها مع سوسيرا، أحداث متلاحقة شهدتها بلدان عدة، السبت نستعرض أبرزها

1- قادة أوروبا يجتمعون في روما

المستشارة الألمانية ورئيس وزراء مالطا ورئيس الوزراء الإيطالى في روما السبت (أ ف ب)

شدد قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعين في العاصمة الإيطالية روما في الذكرى الستين لمعاهدة روما، التي مهدت لتأسيس الاتحاد الأوروبي، على الحاجة إلى وحدة الصف الأوروبي، قبل أيام من بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد.

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2- تركيا تستدعى نائب سفير سويسرا

العلم التركي في القنصلية التركية بماينز يوم 23 مارس 2017(أ ف ب)

استدعت الخارجية التركية نائب سفير سويسرا في أنقرة احتجاجا على تنظيم مظاهرة في برن ضد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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3- توافق أمريكي روسي إسرائيلي على طرد إيران من سوريا

الرئيس الروسي يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي فى موسكو يوم 9 مارس 2017(أ ف ب)

رجحت مصادر دبلوماسية رفيعة في العاصمة الأمريكية واشنطن قولها إن هناك توافقا أمريكيا روسيا إسرائيليا على طرد إيران من سوريا.

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4- روسيا تتخلص من مخزون السومان السام

رجل يرتدي قناعا واقيا من الغازات السامة - أرشيفية(أ ف ب)

أعلنت السلطات الروسية التخلص من آخر مخزوناتها من غاز السومان السام والذى يستخدم كسلاح كيميائى.

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5- قتلى في انفجار خط غاز بالصين

تصاعد النيران في انفجار خط غاز في بكين يوم 23 ديسمبر 2016 (أ ف ب)

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون عندما انفجر خط انابيب للغاز الطبيعي في مبنى سكنى بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين.

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6- متظاهرون في لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي

محتجون على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في لندن السبت(أ ف ب)

قبل أربعة أيام من بدء إجراءات الطلاق مع الاتحاد الأوروبي الذي يحيي السبت الذكرى الستين لتأسيسه، سار عشرات آلاف الأشخاص في لندن للتعبير عن رفضهم الخروج من الاتحاد وتجمعوا أمام البرلمان الذي شهد الأربعاء اعتداء داميا.

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