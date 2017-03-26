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سلاح الجوّ الليبي يكثّف ضرباتِه في محور وسط البلاد ببنغازي

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سلاح الجوّ الليبي يكثّف ضرباتِه في محور وسط البلاد ببنغازي سلاح الجوّ الليبي يكثّف ضرباتِه في محور وسط البلاد ببنغازي

مصراوي Masrawy

سلاح الجوّ الليبي يكثّف ضرباتِه في محور وسط البلاد

طرابلس - (أ ش أ)

شن سلاح الجو الليبي غارات بمحور وسط البلاد والصابري عقب تحرير المحور الغربي من الجماعات والمليشيات الإرهابية.

وذكرت رئاسة أركان القوات الجوية، السبت، أن طائرات سلاح الجو استهدفت اليوم السبت مواقع تمركزات وآليات الجماعات الإرهابية في منطقة الصابري وسوق الحوت؛ تمهيداً لاجتياح القوات المسلحة للمنطقة وتطهيرها من الإرهابيين.

وأضافت رئاسة الأركان أن الغارات حققت إصابات مباشرة، موضحة أن الغارات أدت إلى سحق أحد قيادات الجماعات الإرهابية المتحصنة في المنطقة دون ذكر اسمه.

وفي السياق نفسه، أوضحت رئاسة أركان القوات الجوية أن المقاتلات شنت غارات جوية إلى جانب قصف مدفعي عنيف على أوكار المجموعات الإرهابية في محيط وادي الضحاك في محور الظهر الحمر في ضواحي درنة .

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مصراوي Masrawy

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