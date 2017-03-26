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ألبانيا تعتقل إسرائيليا في مطار تيرانا لحيازته أجهزة تنصت

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ألبانيا تعتقل إسرائيليا في مطار تيرانا لحيازته أجهزة تنصت ألبانيا تعتقل إسرائيليا في مطار تيرانا لحيازته أجهزة تنصت

مصراوي Masrawy

ألبانيا تعتقل إسرائيليا

تيرانا - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الأمن الألبانية إسرائيليا في مطار العاصمة تيرانا لحيازته أجهزة تنصت.

ونقلت قناة روسيا اليوم السبت عن وسائل الإعلام الألبانية قولها إن الإسرائيلي يدعى "ايتان فريغ".

يأتى ذلك فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية نبأ الاعتقال دون أن توضح الجهات الإسرائيلة سبب حيازة "فريغ" هذه الأجهزة وما إذا كانت هناك إتصالات تجري بين السلطات الإسرائيلية والسلطات الألبانية بشأن الإفراج عنه.

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