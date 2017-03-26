وفد دبلوماسي يغادر إلى أوغندا لبحث ملفات المياه والإرهاب والأمن

القاهرة - (د ب أ)

غادر القاهرة مساء اليوم السبت السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، متوجها إلى عنتيبي في زيارة لأوغندا تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وأوغندا في جميع المجالات.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت في وداع الوفد بأن إدريس والوفد المرافق سيشاركون في بعض الفعاليات الأفريقية إلى جانب بحث دعم علاقات التعاون بين مصر وأوغندا في جميع المجالات في إطار تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى أوغندا وتحقيق شراكة استراتيجية بين مصر وأوغندا وبحث تطورات الوضع بجنوب السودان وبوروندي والصومال وليبيا، إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب ومياه النيل على ضوء الاجتماع المقرر لوزراء دول حوض النيل خلال الساعات القادمة بأوغندا.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال لقائه نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، في ديسمبر 2016 إلى مزيد من مشروعات التنمية المشتركة بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة والموارد المائية والزراعة والثروة الحيوانية.