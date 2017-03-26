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فيديو| على أنغام المهرجانات.. مدير مدرسة يرقص للدعايا لشركة سمنة

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فيديو| على أنغام المهرجانات.. مدير مدرسة يرقص للدعايا لشركة سمنة فيديو| على أنغام المهرجانات.. مدير مدرسة يرقص للدعايا لشركة سمنة

التحرير

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عرض الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مقطع لمدرس في إحدى المدارس يرقص على أغاني المهرجانات، بعد قراره بتعطيل اليوم الدراسي وعمل يوم دعائي لإحدى شركات السمنة.

وقالت الدكتورة عزة شعبان، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج "القيادات التربوية يجب أن تكون قدوة"، موضحة أنه ستذهب لجنة إلى المدرسة غدا للتحقيق في حقيقة الدعايا لمنتج، وتصرف مدير المدرسة.

وتابعت "لو حاجة زي دي حصلت هيتم استبعاد المدير من العملية التعليمية".

وعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، خلال مداخلة بالبرنامج نفسه، قائلًا "الإعلام يبالغ مبالغة شديدة في فكرة الخروج على التقاليد، هذا شكل من أشكال الفساد بس الراجل معملش فعل فاضح عشان نجلده يعني".

 

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التحرير

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