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محافظ البنك المركزي يعود للقاهرة بعد خضوعه للجراحة في ألمانيا

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محافظ البنك المركزي يعود للقاهرة بعد خضوعه للجراحة في ألمانيا محافظ البنك المركزي يعود للقاهرة بعد خضوعه للجراحة في ألمانيا

التحرير

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عاد إلى القاهرة مساء اليوم السبت طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى صحة جيدة، قادما من فرانكفورت، بصحبة زوجته وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، على رحلة للطيران رقم 786، وكان فى انتظاره عدد من العاملين فى مكتبه بصالة كبار الزوار.

وكان عامر، قد غادر القاهرة أوائل مارس الحالى، وترددت أنباء أنه سافر لقضاء شهر العسل، ثم اتضح أن السبب الحقيقي هو إجراء عملية جراحية دقيقة فى مستشفى أتوس كلينيك المتخصص فى جراحات العظام بألمانيا، تم خلالها زرع 3 مسامير فى عظام الحوض والفخذ فى جراحة طويلة ومعقدة، وأن فريق الأطباء المعالج نصح محافظ المركزى بضرورة التزامه بالراحة التامة لمدة أسبوعين بعد الجراحة قبل بدء العلاج الطبيعى.

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