منى عبد الغني: «أكتر من نص الستات نفسهم يتطلقوا ومش عارفين»

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قالت الإعلامية منى عبد الغني إن 53% من النساء يحلمن بالانفصال عن الشريك، وذلك طبقًا لدراسة أجريت على النساء في بريطانيا.

وأضافت عبد الغني، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc": "الأحلام بانتهاء العلاقة، متنفس للزوجات، خصوصًا من ليس لديها رفاهية اتخاذ قرار الانفصال، الراجل بإيده يطلق أو يتجوز حد تاني".

وتابعت: "الراجل المفروض إنه حكيم وبيجزأ المشكلة ويقولك مش مشكلة عيب واحد فيها مميزات ممكن نعيش بيها، لكن إحساس الزوجة المغلوبة على أمرها، بأنها تعيش مرغمة وليس بيدها شيء، بعكس الرجل الذي يملك العصمة، لذا نجد الزوجة أكثر إقبالًا على طلب الطلاق، بينما 44% من الرجال لا يفكرون في الانفصال عن زوجاتهم".