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بإطفاء الأنوار في مجالس المدن.. القليوبية تحتفل بـ«ساعة الأرض»

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بإطفاء الأنوار في مجالس المدن.. القليوبية تحتفل بـ«ساعة الأرض» بإطفاء الأنوار في مجالس المدن.. القليوبية تحتفل بـ«ساعة الأرض»

التحرير

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احتفلت محافظة القليوبية، مساء اليوم، بساعة الأرض، تزامنا مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه أكثر من 172 دولة حول العالم، بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة، بدءا من الساعة 8.30 مساء حتى 9.30، بجميع مجالس المدن والمديريات.

ويهدف الحدث الذي يتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر مارس، بشكل رمزي، ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

فيما قال محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن "ساعة الأرض"، حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة لتعريف الأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة.

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