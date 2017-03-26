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ضبط 32 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

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ضبط 32 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء ضبط 32 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

مديرية أمن شمال سيناء

العريش - أ ش أ:
شنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم السبت، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم حيث تم ضبط 32 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة.

وقال مصدر أمني إنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (14) محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و(12) محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و(4) محكومًا عليهم في قضايا جنح الغرامات، و(2) محكومًا عليهما بالمخالفة حيث تم إحالتهم لجهات التحقيق.

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