أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

صحة بني سويف: إحالة واقعة احتراق طفلة الحضانة إلى النيابة

Google+ Print
صحة بني سويف: إحالة واقعة احتراق طفلة الحضانة إلى النيابة صحة بني سويف: إحالة واقعة احتراق طفلة الحضانة إلى النيابة

مصراوي Masrawy

وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور عبد الناصر حميد

كتبت - سحر عزام :

قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور عبد الناصر حميدة، إن واقعة احتراق طفلة رضيعة بإحدى الحضانات داخل مستشفى خاص ببني سويف قيد التحقيق بعد إحالتها للنيابة العامة.

وأضاف حميدة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم السبت، أن لجنة العلاج الحر بوزارة الصحة والتي زارت المستشفى الخاص الذي حدثت به الواقعة رصدت عددًا من المخالفات واستخدام جهاز بدائي في التدفئة والذي سبب حروقًا للطفلة الرضيعة صاحبة الواقعة الأخيرة، فضلاً عن عدم تواجد الطبيبة المسؤولة عن الحضانة.

وأشار وكيل وزارة الصحة في بني سويف إلى تحويل الطفلة إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم في قسم الحروق، لافتًا إلى قرار بغلق الحضانة التي وقعت بها الحادث.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة