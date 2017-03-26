صحة بني سويف: إحالة واقعة احتراق طفلة الحضانة إلى النيابة

كتبت - سحر عزام :

قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور عبد الناصر حميدة، إن واقعة احتراق طفلة رضيعة بإحدى الحضانات داخل مستشفى خاص ببني سويف قيد التحقيق بعد إحالتها للنيابة العامة.

وأضاف حميدة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم السبت، أن لجنة العلاج الحر بوزارة الصحة والتي زارت المستشفى الخاص الذي حدثت به الواقعة رصدت عددًا من المخالفات واستخدام جهاز بدائي في التدفئة والذي سبب حروقًا للطفلة الرضيعة صاحبة الواقعة الأخيرة، فضلاً عن عدم تواجد الطبيبة المسؤولة عن الحضانة.

وأشار وكيل وزارة الصحة في بني سويف إلى تحويل الطفلة إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم في قسم الحروق، لافتًا إلى قرار بغلق الحضانة التي وقعت بها الحادث.​