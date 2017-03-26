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بالصور.. القليوبية تحتفل بساعة الأرض

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مصراوي Masrawy

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (1)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (1)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (2)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (2)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (3)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (3)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (4)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (4)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (5)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (5)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (6)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (6)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (7)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (7)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (8)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (8)

القليوبية تحتفل بساعة الأرض (9)القليوبية تحتفل بساعة الأرض (9)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

احتفلت محافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، بساعة الأرض، وذلك تزامنًا مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه أكثر من 172 دولة حول العالم، وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءًا من الساعة 8.30 مساءً إلى 9.30 مساءً.

وشاركت جميع مجالس المدن والمديريات بالمحافظة في هذا الحدث الذي يتم الاحتفال به السبت الأخير من شهر مارس من كل عام.

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن ساعة الأرض حدث عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة ٨:٣٠ مساءً إلى ٩:٣٠ مساءً طبقًا للتوقيت المحلي لكل دولة بهدق رفع الوعي بخطر التغير المناخي.

ويشار إلى مدينة سيدني الأسترالية باعتبارها أول مدينة تشارك في هذه المبادرة في العام ٢٠٠٧

ومنذ ذلك الحين وتشارك أكثر من ٧٠٠٠ مدينة وقرية حول العالم في هذا الحدث، وكانت دبى المدينة العربية الأولى التى شاركت بهذه الفعالية في العام ٢٠٠٨، وتبعتها القاهرة والرياض.​

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