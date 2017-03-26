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دوي انفجار يحطم زجاج سيارة قول أمني بشبرا الخيمة

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دوي انفجار يحطم زجاج سيارة قول أمني بشبرا الخيمة دوي انفجار يحطم زجاج سيارة قول أمني بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

دوي انفجار هائل، مساء اليوم السبت، في منطقة بهتيم بحي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ما أسفر عن تحطم زجاج سيارة قول أمني بمحيط موقع الحادثة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد إخطارًا من العميد محمد الألفي، رئيس مباحث القليوبية، بدوي انفجار على الطريق الدائري في منطقة بهتيم، وما أسفر عن ذلك من تحطم بزجاج سيارة قول أمني تابعة للقطاع الأول.

انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية إلى موقع الحادثة، ولا تزال عمليات الكشف عن أسباب الانفجار جارية، فيما رجح مصدر أمني أن يكون الانفجار ناتج عن محدث صوت، مؤكدًا أن الحادثة لم تسجل إصابات.​

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