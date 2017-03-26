كامل الوزير: السيسي وجه بإنشاء كيان لأسر الشهداء بالعاصمة الإدارية

كتبت – سحر عزام :

كشف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حضوره الندوة التثقيفية ال25 للقوات المسلحة الخميس الماضي، بتنفيذ كيان متكامل على مساحة 50 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة يشمل المجلس القومي للشهداء والمصابين ومنشأت خدمية وإدارية وترفيهية.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء السبت، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعكف على إعداد تصميم هذا الكيان لعرضها على رئيس الجمهورية خلال 48 ساعة وذلك للبدء فورا في تنفيذه لخدمة كل أبناء شهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنيين في كل العصور والحروب وكذلك المصابين.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتكليف السيسي للهيئة بالانتهاء من تنفيذ هذا الكيان في خلال عام ليتم افتتاحه في مارس من العام المقبل في مناسبة يوم الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، لافتًا لتوجيهات السيسي لرئيس جمعية المحاربين القدماء بمزيد من الاهتمام بأسر الشهداء والمصابين.