وفد للمعارضة السورية: سنقدم مقترحات عملية خلال الاجتماع مع دي ميستورا

جنيف - (أ ش أ)

أعلن وفد المعارضة السورية "منصة موسكو" استعداده لبحث السلات الأربع التي يناقشها مؤتمر "جنيف 5" في آن واحد خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، مساء السبت، عن عضو وفد (منصة موسكو) مهند دليقان قوله - قبل بدء اجتماع الوفد مع دي ميستورا - إن الوفد سيقدم للمبعوث الأممي مقترحا عمليا يتضمن حلولا مفتاحية لما تتضمنه السلات الأربع وهي : هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات ووضع دستور جديد لسوريا والإرهاب ، مع التركيز على وضع دستور.

وأضاف : " نرغب في مناقشة السلات الأربع كسلة واحدة لسببين أحدهما إظهار الرغبة الحقيقة والإرادة السياسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية والثاني هو ضرورة الحد من الكارثة الإنسانية في سوريا".

وكان المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد وجه رسائل إلى وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا ، داعيا فيها الدول الثلاث إلى ضمان الالتزام بالهدنة في سوريا.