10 تصريحات X 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قانون الرعاية الصحية "أوباما كير" سينهار، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا كان عودة الحكم بالإعدام سيقضي على أملنا في الانضمام للاتحاد الأوروبي فليحدث ذلك، كما أعلنها أمين عام الحزب الحاكم في الجزائر بأن هدفهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو الأغلبية المطلقة، إلى جانب تصريحات أخرى على لسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح..

1 – ترامب: "أوباما كير" سينهار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل البيت الأبيض عقب سحب تعديلات أوباما كير (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النظام الصحي الحالي "أوباما كير" لن يستمر وسينهار. ووعد ترامب، في تغريدة اليوم السبت، طبقا لقناة "الحرة" الأمريكية، بإقرار قانون جديد من أجل الأمريكيين دون أن يحدد معالمه.

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2- أردوغان: لنطبق الإعدام حتى لو انتهت محاولات الانضمام لأوروبا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة تطبيق حكم الإعدام في بلاده معلنا أنه يقبل بالعواقب الدولية تجاه ذلك. وقال أردوغان في مدينة أنطاليا إنه حين يعلن الاتحاد الأوروبي أن تطبيق عقوبة الإعدام لن يجعل لتركيا مكانا في الاتحاد الأوروبي، فليكن ذلك.

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3- سفير مصر بتل أبيب: هناك فرصة للسلام

السفير المصري في تل أبيب حازم خيرت (أرشيفية)

قال سفير مصر في تل أبيب حازم خيرت في ذكرى مرور 40 عاما على زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى القدس، إن هذه الزيارة التاريخية كانت نقطة تحول في تاريخ المنطقة، وأضاف أن هناك فرصة لتحقيق السلام، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على القيام بدورها الريادي في هذا الصدد.

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4- أمين عام الحزب الحاكم بالجزائر: نسعى للأغلبية المطلقة

أمين عام حزب "جبهة التحرير الوطني"الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس (أرشيفية)

أكد أمين عام حزب "جبهة التحرير الوطني"الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس أن حزبه يهدف إلى "اكتساح" غالبية مقاعد البرلمان المقبل وبالتالي تعزيز مكانته كأول حزب سياسي في البلاد.

وذكر ولد عباس، أن حزب جبهة التحرير الوطني "لن يقبل فقط بتحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة وإنما يهدف إلى الحصول على الأغلبية المطلقة من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني".

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5- ميركل: على أوروبا إيجاد حل مشترك لأزمة اللاجئين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على أوروبا أن تجد حلا مشتركا لأزمة اللاجئين. وتابعت ميركل إنه في مجتمع قائم على التضامن، يجب على كل طرف أن يساهم وفقا لإمكانياته، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في العامين الماضيين، ولكن لا يزال هناك عملا يجب القيام به.

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6- علي عبدالله صالح: السعودية تشعل الحرب الطائفية

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح (أرشيفية)

اتهم الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، المملكة العربية السعودية بإشعال فتيل الحرب الطائفية والمناطقية في اليمن بدلا من التوفيق بين الأطراف اليمنية المتصارعة. وقال "لقد أحدثت السعودية، بعدوانها وحربها على اليمن جراحات عميقة وغائرة في نفوس كل اليمنيين، خاصة وأنه كان بإمكان النظام السعودي والدول المشاركة معه في العدوان أن يبذلوا مساعيهم الخيّرة للتوفيق بين الأطراف اليمنية المتصارعة، ويساعدونها على الحوار لحل الخلافات، إن وجدت".

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7- متحدث روسي: تحرير الرقة بحاجة إلى تنسيق بين قوات مكافحة الإرهاب

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف (أرشيفية)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن تحرير مدينة الرقة السورية من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، يحتاج لتنسيق بين جميع القوات التي تكافح الإرهاب. وأضاف كوناشينكوف "وجهة النظر المتفائلة التي أطلقها وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، حول عملية الرقة، استندت إلى نوع من المصادر الوطنية الخاصة به، التي لا علاقة لها بالواقع ولا الوضع على الأرض".

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8- وزير أردني: مكافحة الإرهاب تحتل الأولوية في القمة العربية

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني (أرشيفية)

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن مكافحة الإرهاب ستحتل أولوية على جدول أعمال القمة العربية الـ28 التي تنطلق أعمالها يوم الأربعاء في منطقة البحر الميت. وقال المومني على هامش اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الإثنين، إن الدول العربية والإسلامية ينبغي أن تكون في طليعة دول العالم في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية خاصة وأن العديد من هذه التنظيمات ينسب نفسه ظلما إلى الإسلام".

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9- رئيس وزراء إيطاليا لقادة أوروبا: فلنتجاوز ''الانقسام السخيف''

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني ضرورة أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي "انقسامه السخيف" وينطلق نحو عهد جديد. وقال مضيف قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في روما، إنه يتعين إنهاء الشقاق "بين الجنوب والشمال، بين (الدولة) الكبيرة والصغيرة".

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10 – ترامب: خاب أملي.. أشعر ببعض الذهول

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خيبة أمله" وشعوره بـ"بعض الذهول" بعد فشل مشروع قانونه حول النظام الصحي الذي قال إنه كان "على وشك" أن يُقرّ. فبعد تسعة أسابيع من وصوله إلى السلطة، فشل الرئيس الخامس والأربعين في تحقيق وعدين كبيرين أطلقهما خلال حملته الانتخابية هما إغلاق الحدود أمام اللاجئين وإلغاء نظام "أوباماكير" الصحي. وقال ترامب من المكتب البيضوي "خاب أملي (...) لكي أكون صريحاً، أشعر ببعض الذهول".

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