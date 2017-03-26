العرب اليوم : غارات جوية في سوريا واليمن والتحقيق في قتل مدنيين بالعراق

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

غارات جوية في على سجن في سوريا وعلى مواقع عسكرية لميليشيا الحوثيين اليمن، ومقتل مدنيين في العراق جراء قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، وتحضيرات مستمرة في الأردن استعدادا للقمة العربية، أحداث عربية متلاحقة على البلدان العربية اليوم السبت نستعرض أبرزها.

1- داعش يقتل 36 مدنيًا في الموصل

صورة توضح حجم الدمار في الموصل يوم 23 مارس 2017 (أ ف ب)

قتل عناصر تنظيم داعش 36 مدنيًا، أثناء محاولتهم الفرار من الجانب الأيمن (غرب) لمدينة الموصل، الذي يسيطر على معظمه، وفقا لمليشيات الحشد الشعبي.

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2- مقتل 16 حوثيا واستهدف مواقع عسكرية بالحديدة في غارات للتحالف العربي

جندى موالي للحوثيين بجوار العلم اليمني يوم 21 سبتمبر 2016(أ ف ب)

لقي 16 مسلحا من ميليشيات الحوثى مصرعهم وأصيب آخرون، جراء غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي، استهدفت مواقع عسكرية في محافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر

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3- قتلى في غارة جوية على سجن بمحافظة إدلب

قوات الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق في إدلب السبت(أ ف ب)

قال المرصد السوري، السبت، إن نحو 18 شخصا على الأقل قتلوا، ما بين سجناء وسجّانين، جراء ضربات جوية شنّتها طائرات حربية يُرجّح أنها "روسية" على أطراف سجن القوة التنفيذية بالمدينة، مع توارد أنباء عن فرار سجناء ومعتقلين جراء الغارات التي استهدفت منطقة السجن المتواجدين فيه.

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4- العراق يفتح تحقيقا في حادثة قصف المدنيين بالموصل

لاجئين في معسكر في الموصل السبت(أ ف ب)

أمر وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي بفتح تحقيقا فوريا في حادثة القصف الجوي لحي "الموصل الجديدة" في الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

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5- أبو الغيط يقدم 3 تقارير مهمة للقمة العربية

وزير الخارجية الأردني يقابل الأمين العام للجامعة العربية في عمان يوم 19 مارس 2017(أ ف ب)

يقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ثلاثة تقارير مهمة للقمة العربية في دورتها الـ28 التي ستعقد في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) يوم الأربعاء المقبل تتناول أولويات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

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