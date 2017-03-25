«روتاري مصر» يوفر 600 وصلة مياه و130 طرف صناعي لأهالي الفيوم

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قالت الدكتورة ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعى لروتارى مصر، إن الاتحاد سيقوم بزيارة إلى محافظة الفيوم فى 8 أبريل المقبل، وذلك لافتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية الكبرى بالمحافظة، أهمها وضع حجر الأساس للمدرسة الروتارية هناك.

وأضافت الدكتورة ميان رسلان، فى بيان اليوم السبت، أنه خلال هذه الزيارة سيقوم "روتارى مصر" بتنمية المستشفى الروتارية وفتح غرف طوارئ وغرف استقبال و4 غرف عمليات جديدة، كما سيقوم بتوفير 600 وصلة مياه، و130 من الأطراف الصناعية و50 كرسيا متحركا، بالإضافة إلى فتح 20 فصلا نحو أمية، وذلك لخدمة أهالى الفيوم، والقرى المجاورة لها.

ويذكر أن هذه الزيارة ستكون فى حضور عدد كبير من المسؤلين فى مقدمتهم الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، وجميع الأندية الروتارية، وبرئاسة الدكتورة ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعى لروتارى مصر.