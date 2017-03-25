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اجتماع محبة وسلام بالشرابية بين بيت العائلة ورؤساء الأحياء

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اجتماع محبة وسلام بالشرابية بين بيت العائلة ورؤساء الأحياء اجتماع محبة وسلام بالشرابية بين بيت العائلة ورؤساء الأحياء

التحرير

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اجتمع اليوم بيت العائلة بالشرابية بمقر عضو مجلس النواب عمر وطني في لقاء "المحبة والسلام" الذي يعقد بشكل دوري وذلك بحضور كلا من اللواء جمال العربي رئيس حي الشرابية واللواء هشام كمال خشبة رئيس حي روض الفرج ومحمد عطيفي رئيس حي الزاوية، وسليمان هدهد وكيل مجلس النواب والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات والانبا أنطونيوس رئيس كنيسة الجرن والقس أيمن راعي الكنيسة الإنجيلية بالشرابية ولفيف من علماء الازهر الشريف ووكيل أول وزارة الاوقاف محمد عز الدين وايهاب العمدة عضو مجلس النواب.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال العربي رئيس حي الشرابية بمحافظة القاهرة، أن هذا التجمع ردا بليغا على جميع المتربصين بالوطن، لافتا إلى أنه يحمل في طياته رسالة بأن بنيان متماسك لا تهزه أي رياح قوية والجميع يعمل لصالح الوطن.

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