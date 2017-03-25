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«180 دقيقة» حملة توعوية من طلاب صيدلة القاهرة لإنقاذ مرضى السكتة الدماغية

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«180 دقيقة» حملة توعوية من طلاب صيدلة القاهرة لإنقاذ مرضى السكتة الدماغية «180 دقيقة» حملة توعوية من طلاب صيدلة القاهرة لإنقاذ مرضى السكتة الدماغية

التحرير

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«180دقيقة» هي حملة توعوية من طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة؛ لإنقاذ مرضى السكتة الدماغية، وتقوم على أساس أنه في خلال 180 دقيقة يمكن تغيير مسار حياتك وتجنب الإصابة بأمراض تجلط الدم من خلال خطوات يتم اتباعها.

تقول سلمى إحدى الطالبات المسئولات عن الحملة، إنهم مجموعة من الطلبة في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، دشنوا حملة للتوعية ضد مرض خطير اسمه السكتة الدماغية stroke تحت إشراف الدكتورة نرمين صبري و الدكتور سمر فريد، وبرعاية الدكتور أيمن الخطيب، وكيلة الكلية لشؤون الطلاب الدكتورة أمنية خليل.

وأوضحت سلمى لـ"التحرير"، أن هدفهم يتمثل في زيادة فهم المجتمع وتزويدهم بالطرق الصحية الجيدة لتجنب أمراض الضغط والسمنة التي تؤدي إلى تجلطات الدم.

وتابعت: "حملتنا بالإضافة للأونلاين هتكون موجودة خلال ٣ أيام في كلية صيدلة من يوم 18 وحتى أبريل منهم يوم في الحرم الجامعي في جامعة القاهرة".

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التحرير

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