أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ننشر صور زيارة لجنة الأمن القومي بالبرلمان لمصابي القوات المسلحة

Google+ Print
ننشر صور زيارة لجنة الأمن القومي بالبرلمان لمصابي القوات المسلحة ننشر صور زيارة لجنة الأمن القومي بالبرلمان لمصابي القوات المسلحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بزيارة أبطال القوات المسلحة المصابين جراء العمليات التي تخوضها قوات إنفاذ القانون لإقتلاع جذور الإرهاب من شبة جزيرة سيناء، والذين يخضعون لتلقي العلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ومستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية.

وأكدت اللجنة أن رجال القوات المسلحة ممن أصابتهم آيادى الإرهاب الآثمة هم في طليعة المصريين النبلاء الأطهار الذين لولاهم ما تحقق الأمن والإستقرار للوطن ، وشدد الوفد على ضرورة أن نعمل سوياً يداً واحدة من أجل ردع أهل الخسة والضلال ، وأن ذلك لن يتأتي إلا من خلال التكاتف وتضافر الجهود والسعي وراء المصلحة العليا لرفعة وطننا المفدى.

وقدمت اللجنة الهديا التذكارية للمصابين إمتناناً وعرفاناً لما قدموه من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن.

من جانبهم، أبدى المصابون اعتزازهم بتلك الزيارة التي تعبر عن مدى تعاون وترابط كل فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة والقوات المسلحة، من أجل تحقيق الأمن والرخاء لمصر وشعبها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي