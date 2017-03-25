ننشر صور زيارة لجنة الأمن القومي بالبرلمان لمصابي القوات المسلحة

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قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بزيارة أبطال القوات المسلحة المصابين جراء العمليات التي تخوضها قوات إنفاذ القانون لإقتلاع جذور الإرهاب من شبة جزيرة سيناء، والذين يخضعون لتلقي العلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى ومستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية.

وأكدت اللجنة أن رجال القوات المسلحة ممن أصابتهم آيادى الإرهاب الآثمة هم في طليعة المصريين النبلاء الأطهار الذين لولاهم ما تحقق الأمن والإستقرار للوطن ، وشدد الوفد على ضرورة أن نعمل سوياً يداً واحدة من أجل ردع أهل الخسة والضلال ، وأن ذلك لن يتأتي إلا من خلال التكاتف وتضافر الجهود والسعي وراء المصلحة العليا لرفعة وطننا المفدى.

وقدمت اللجنة الهديا التذكارية للمصابين إمتناناً وعرفاناً لما قدموه من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن.

من جانبهم، أبدى المصابون اعتزازهم بتلك الزيارة التي تعبر عن مدى تعاون وترابط كل فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة والقوات المسلحة، من أجل تحقيق الأمن والرخاء لمصر وشعبها.