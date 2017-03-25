غدًا.. أسعار السلع الأساسية وطلاب العريش على رأس أولويات الجلسة العامة للبرلمان

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يستأنف مجلس النواب، غدًا الأحد، عمله بانعقاد الجلسة الأربعين، وJتضمن مناقشة ستة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن المصانع غير المطابقة للمواصفات وعدم جودة منتجاتها وتهرب أصحابها من سداد الضرائب وحرمان العاملين بها من منظومة التأمين الاجتماعى والصحى وأثر ذلك على الصناعة المصرية، وطلب العضو أنيسة عصام حسونة وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة المرور خاصة فى محافظة القاهرة حيث تقدر الخسائر السنوية بنحو 50 مليار جنيه.

استمرار مناقشة سياسات الحكومة

وتستمر في مناقشة طلب العضو ممدوح السيد مقلد وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن طلاب جامعة سيناء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم إلى الجامعة فى ظل الظروف الأمنية بالمنطقة ورفض الجامعة ذلك، وطلب العضو محمود رشاد حبيب وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية.

وتواصل بمناقشة طلب العضو محمود رشاد حبيب وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودية الدخل خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وطلب العضو محمود رشاد حبيب وعشرون عضواً ، عن سياسة الحكومة نحو تطوير المدارس الثانوية الفنية وربطها بسوق العمل.

التصويت على قانون المنشأة الصناعية

كما سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

قانون الهيئة العليا للانتخابات

وتناقش الجلسة العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من السيدين العضوين محمد فرج عـامر وآخـرين، أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وعلاء عابد وآخرين، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.

تعديلات قانون التظاهر

وتنظر تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة ومكتـب لجنـة الدفــاع والأمـن القـومـى عن مشـروع قــانـون مقـدم مـن الحكــومـة بـشــأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمـواكب والتظـاهـرات السلميـة"، ومشروع قـانـون مقـدم مـن العضـو أكمـل قرطام وآخرين، أكثر من عُشر أعضاء المجلس، واقتراح بقانون مقدم من العضو طارق الخولى عن ذات الموضوع.

مشروع قانون تنظيم الإعلانات الصحية

كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة الـمشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والـموازنة عن مشروع القانون المقدم من العضو الدكتور أيمن أبو العلا وستين عضواً آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.