رئيس الوزراء المغربي يعلن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية من 6 أحزاب

القاهرة – (مصراوي):

أعلن رئيس الوزراء المغربي المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الدين العثماني، السبت، الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية من 6 أحزاب.

وكلف ملك المغرب محمد السادس، قبل أيام العثماني بتشكيل حكومة بعد فشل سلفه عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب العدالة والتنمية المغربي من تشكيل ائتلاف حاكم.

وأعلن العثماني في مؤتمر صحفي، تشكيل لجنة لإعداد برنامج الحكومة بالتوازي مع مشاورات توزيع الحقائب.