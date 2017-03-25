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عمرو أديب للحكومة: "عملتوا ايه لأسر الشهداء؟"

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عمرو أديب للحكومة: "عملتوا ايه لأسر الشهداء؟" عمرو أديب للحكومة: "عملتوا ايه لأسر الشهداء؟"

مصراوي Masrawy

الإعلامي عمرو أديب

كتبت – سحر عزام :

طالب الإعلامي عمرو أديب، بمعاملة خاصة لأسر الشهداء وإقرار البرلمان لقانون خاص بهم لمنحهم امتيازات واستثناءات بعد التضحية التي قدمها أبنائهم لجميع المصريين.

وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء السبت: "ماذا فعلنا لأسر الشهداء، إحنا كحكومة ومجتمع مدني وأفراد؟ ماذا قدمنا لأسر الشهداء لتشعر بتخفيف وطأة الفقدان؟ دم الشهيد حار وسخن في بالنسبة لمصر كلها، بعد أيام يظل حارا لأهله وأصدقائه بعد، وينسى المصريون كل الموضوع، في كل دول العالم يعامل أسر الشهداء معاملة غير طبيعية، ولكن نحن بنتعامل معهم بذاكرة السمك".

واقترح الإعلامي عمرو أديب بتخصيص نسبة لهم في الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص وتخصيص وزارة الإسكان شقق لهم بدون قرعة ومنح وزارة الزراعة أراضي لهم في مشروع المليون ونصف مليون فدان دون قرعة.

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