«التحرير» تكشف آخر مفاوضات الزمالك مع ألاين جريس

التحرير

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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، عن سير المفاوضات مع الفرنسي ألاين جريس، لتدريب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن جريس طلب 40 ألف دولار كراتب شهري، مع جلب مساعده، وأبدى نادي الزمالك موافقته ولكن بشروط.

وتابع المصدر، أن المدرب الفرنسي اشترط أن يكون لمساعده راتب منفصل عن راتبه الشخصي، وأن يكون راتبه 10 ألاف دولار، ولكن مسؤولي الزمالك أبدوا رفضهم، متمسكين أن يكون مرتب الثائي 40 ألف دولار.

واختتم: "المدرب الفرنسي لم يطلب إطلاقًا 60 ألف دولار، وهو المبلغ الذي يتردد خلال الساعات القليلة الماضية".