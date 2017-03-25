أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«التحرير» تكشف آخر مفاوضات الزمالك مع ألاين جريس

Google+ Print
«التحرير» تكشف آخر مفاوضات الزمالك مع ألاين جريس «التحرير» تكشف آخر مفاوضات الزمالك مع ألاين جريس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، عن سير المفاوضات مع الفرنسي ألاين جريس، لتدريب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن جريس طلب 40 ألف دولار كراتب شهري، مع جلب مساعده، وأبدى نادي الزمالك موافقته ولكن بشروط.

وتابع المصدر، أن المدرب الفرنسي اشترط أن يكون لمساعده راتب منفصل عن راتبه الشخصي، وأن يكون راتبه 10 ألاف دولار، ولكن مسؤولي الزمالك أبدوا رفضهم، متمسكين أن يكون مرتب الثائي 40 ألف دولار.

واختتم: "المدرب الفرنسي لم يطلب إطلاقًا 60 ألف دولار، وهو المبلغ الذي يتردد خلال الساعات القليلة الماضية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي