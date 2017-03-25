الشناوي: رفضت الاحتراف طمعًا في الحارس الأساسي بالأهلي

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فجر محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية قبل انتقاله لصفوف المارد الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الشناوي، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي، أنه كان قد أنهى كل شئ للانتقال لأحد الأندية البرتغالية، مؤكدًا أن عند تلقيه اتصالا هاتفيًا من طارق سليمان، مدرب الحراس للقلعة الحمراء، لم يُفكر إطلاقًا وفضل الانتقال للنادي الأهلي.

وتابع الشناوي: «كنت خلصت كل حاجة مع نادي برتغالي وكان فاضل في الدوري شهرين، كابتن طارق اتصل بيا وقالي إن الفترة دي الأهلي محتاجك».

وعن جلوسه احتياطيًا قال: «كنت جي عامل حسابي أن أنا هبقى الحارس الأول في وجود مارتن يول، وكمان أن فيه مشاكل بينه وبين شريف إكرامي، لكن مع رحيله كل شئ تغير».