صورة وخبر: والدة الأسير المحرر مازن فقهاء تتابع جنازته على الهواء

كتب – محمد الصباغ:

تابعت والدة القيادي بحركة حماس الفلسطينية، مازن فقهاء، مع الأقارب جنازة نجلها الذي قتل بواسطة أحد المسلحين في قطاع غزة أمس.

وشاهدت الأم جنازة نجلها على الهواء مباشرة من منزلها في الضفة الغربية.

وشارك الآلاف من الفلسطينيين اليوم في الجنازة التي أقيمت في قطاع غزة، وانضم إليهم قيادات من الحركة.

اتهمت حماس إسرائيل بقتل "فقهاء" الذي أفرج عنه مع ألف أسير فلسطيني ضمن صفقة تبادلية مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.