مصدر أمني يوضح حقيقة انفجار الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

كشف مصدر في مديرية أمن الشرقية أن المديرية لم تتلق أية بلاغات بشأن انفجار مصنع بلاستيك ووقوع مصابين بدائرة مركز ديرب نجم.

وتناقل عدد من المواقع الإلكترونية خبر دوي انفجار بمصنع بلاستيك في بندر ديرب نجم، ووقوع 4 إصابات بالاختناق بين العمال، فيما رجح الخبر أن يكون الانفجار ناتج عن تنك الهواء الموجود داخل المصنع.

لكن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، نفى الخبر وتلقي المديرية أي بلاغ من صاحب المصنع المُشار إليه أو من الأهالي بشأن الواقعة، منوهًا إلى انتقال أجهزة الأمن إلى موقع المصنع حيث تبين أن الأمر لا يعدو كونه شائعة.