أخبار عاجلة

الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصدر أمني يوضح حقيقة انفجار الشرقية

Google+ Print
مصدر أمني يوضح حقيقة انفجار الشرقية مصدر أمني يوضح حقيقة انفجار الشرقية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

كشف مصدر في مديرية أمن الشرقية أن المديرية لم تتلق أية بلاغات بشأن انفجار مصنع بلاستيك ووقوع مصابين بدائرة مركز ديرب نجم.

وتناقل عدد من المواقع الإلكترونية خبر دوي انفجار بمصنع بلاستيك في بندر ديرب نجم، ووقوع 4 إصابات بالاختناق بين العمال، فيما رجح الخبر أن يكون الانفجار ناتج عن تنك الهواء الموجود داخل المصنع.

لكن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، نفى الخبر وتلقي المديرية أي بلاغ من صاحب المصنع المُشار إليه أو من الأهالي بشأن الواقعة، منوهًا إلى انتقال أجهزة الأمن إلى موقع المصنع حيث تبين أن الأمر لا يعدو كونه شائعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة