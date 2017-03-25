معتز الدمرداش عن اغتصاب رضيعة الدقهلية: لا يحدث في عالم الحيوان

كتبت – سحر عزام :

انفعل الإعلامي معتز الدمرداش إزاء واقعة اغتصاب طفلة رضيعة بمركز بلقاس بالدقهلية عمرها عام ونصف، مؤكدا أن مثل هذه الواقعة لا تحدث في عالم الحيوان.

وقال الدمرداش خلال تقديمه لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم السبت: "لا افتكر أن حيوان يغتصب آخر، ومفتكرش إن كلب ممكن يذهب لاغتصاب جرو صغير، حتى في عالم الحيوان لا تحدث بهذه الطريقة، هذا شيطان يجلس بيننا ومجرد من كل المشاعر الإنسانية، ومعندوش أخلاق ولا أدب، غريزته وجهته لخلع بامبرز عن طفلة واغتصابها، فهذا سلوك شيطاني".

وأشار الإعلامي معتز الدمرداش لأهمية بحث حالات الاغتصاب من قبل الجامعات ومراكز البحوث لمعرفة سبب إقدام البعض على مثل هذه الجرائم ولجوئه لاغتصاب أطفال ورضع، مطالبا القضاء المصري بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لكي يكون رادعا لكل من تسول له نفسه اغتصاب أي أنثى.

وقام أحد الأشخاص بقرية دملاش بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية باغتصاب طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها العام ونصف، مستغلا انشغال أسرتها في صلاة الجمعة، وقد أصيبت الطفلة بنزيف وتم إلقاء القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر 35 عاما وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية.