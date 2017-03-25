مدافع إيفرتون يخضع لعملية جراحية

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خضع سياموس كولمان، مدافع إيفرتون والمنتخب الإيرلندي، اليوم السبت، لعملية جراحية، بعد إصابته بكسر في قصبة وشظية الساق اليمنى، خلال التحام مع الويلزي نيل تايلور مدافع سوانزي سيتي.

وتعرض كولمان للإصابة في الدقيقة 69 من مباراة إيرلندا وويلز، التي أُقيمت أمس الجمعة، بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 والتي انتهت بالتعادل السلبي وطرد خلالها المدافع الويلزي.

وأكد مارتين أونيل مدرب إيرلندا أن كوليمان كان يكمل "موسما استثنائيا مع فريقه والمنتخب وسيمثل خسارة كبيرة"، لكنه أكد ثقته في تعافي اللاعب سريعا.