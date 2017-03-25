كسر أنف تاديتش.. 3 ضحايا على يد «تايلور الجزار»

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تسبب الويلزي، نيل جون تايلور، مدافع المنتخب الويلزي، وفريق سوانزي سيتي الإنجليزي، في إصابة قوية لشيموس كولمان، مدافع منتخب إيرلندا وفريق إيفرتون، الذي انتهت مشاركته هذا الموسم بعد تدخل تايلور العنيف، في المباراة التي جمعت بين منتخبي إيرلندا وويلز، أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2018 بروسيا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها تايلور بإصابة خطيرة لأحد اللاعبين، «التحرير» تستعرض أبرز الإصابات على يد الجزار صاحب الـ(28 عامًا).

- سوانزي سيتي x توتنهام.

في شهر ديسمبر من العام الماضي، شهدت المباراة تدخل قوي بالقدم من جانب تايلور، في وجه الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن توتنهام، ليسقط على الأرض بعد الصدام، ولم ينل وقتها اللاعب الويلزي أي عقوبة من قبل حكم المباراة.

- ويلز x صربيا

في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، تدخل تايلور في وجه دوسان تادتيش، لاعب وسط منتخب صربيا، وفريق ساوثهامتون الإنجليزي، ليسقط اللاعب مصابًا بعد كسر ونزيف في الأنف.

وتوعدت أسرة اللاعب الصربي وقتها بالضرب ردًا على ما قام به.

-ويلز x إيرلندا.

أنهى نايل تايلور، مشاركة شيموس كولمان مدافع منتخب صربيا، وفريق إيفرتون الإنجليزي، بعد التدخل العنيف الذي قام به تايلور في قدم كولمان، الذي أدت لكسر ساقه، وإنهاء موسمه الكروي مع إيفرتون الإنجليزي هذا العام.