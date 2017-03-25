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السويد تضرب روسيا البيضاء برباعية في تصفيات المونديال

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السويد تضرب روسيا البيضاء برباعية في تصفيات المونديال السويد تضرب روسيا البيضاء برباعية في تصفيات المونديال

التحرير

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فاز منتخب السويد، على نظيره روسيا البيضاء، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

افتتح التسجيل اللاعب إيميل فورسبيرج، في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وسجل ماركوس بيرج الهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يحرز إيزاك تيلين الهدف الرابع في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب السويد لـ10 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الأولى، والتي تضم كلا من فرنسا وبلغاريا وهولندا ولوكسمبرج، بينما يتجمد رصيد روسيا البيضاء عند نقطتين في المركز الخامس من المجموعة.

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التحرير

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