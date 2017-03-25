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الصدفة تقود المباحث لسارق شقة مالك مصنع ملابس بالشيخ زايد

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الصدفة تقود المباحث لسارق شقة مالك مصنع ملابس بالشيخ زايد الصدفة تقود المباحث لسارق شقة مالك مصنع ملابس بالشيخ زايد

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة شقة صاحي مصنع ملابس بالشيخ زايد.

تلقى العقيد محمد حامد، مفتش مباحث أكتوبر، إخطارا من الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، أنه أثناء تفقد معاونه النقيب محمد معتمد الحالة الأمنية بالحي السادس، تمكن من ضبط شخص حاملا بطانية ملفوف بداخلها أشياء يريد إخفائها عن أنظار المارة.

وتبين بالفحص، أنه يدعى "محمد. ع"، 23 عاما، عاطل، وأن ما بداخل البطانية، خزينة متوسطة الحجم ومفك حديدي وسائل مسيل للدموع.

وأقر المتهم أن الخزينة من متحصلات قيامه بسرقة شقة بالعقار رقم 60 بالحس الـ 16 بأسلوب كسر الباب، حيث أنها ملك أيمن إمام 48 عاما، مالك مصنع ملابس.

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