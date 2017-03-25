ترامب: "أوباما كير" لن يستمر وسينهار

واشنطن - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النظام الصحي الحالي "أوباما كير" لن يستمر وسينهار.

ووعد الرئيس ترامب، في تغريدة اليوم السبت، طبقا لقناة "الحرة" الأمريكية، بإقرار قانون جديد من أجل الأمريكيين دون أن يحدد معالمه.

وقد سحب ترامب مشروعه لإصلاح الضمان الصحي في اللحظة الأخيرة أمس الجمعة، لعدم جمع التأييد الكافي في صفوف الجمهوريين أنفسهم في مجلس النواب.

ولا يزال على أجندة الرئيس ترامب تعديل نظام الضرائب ومشروع قانون لتطوير البنى التحتية مثل الشوارع والجسور.